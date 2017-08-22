Москва, 22 августа, 2017, 16:31 — ИА Регнум. КНДР завершила подготовку к нанесению ракетного удара по острову Гуам, где размещена военная база США, и готова совершить его в случае провокации со стороны Вашингтона. Об этом 22 августа заявил временный поверенный в делах КНДР в России Зин Чжон Хеп, передаёт телеканал RT.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

По его словам, Пхеньян наблюдает за начавшимися военными учениями США и Южной Кореи и готов «в любую минуту нанести превентивный удар».

Как заявил северокорейский дипломат, Соединённые Штаты получат «очередной позор на Корейском полуострове перед всем миром», если не будут «разумно вести себя».

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Как передавало ИА REGNUM, 21 августа вооружённые силы США и Южной Кореи начали совместные десятидневные военные учения.

В манёврах примут участие 17,5 тысячи военнослужащих США и 50 тысяч солдат Южной Кореи. Целью учений заявлено повышение боеготовности, а также защита региональной безопасности и стабильности на Корейском полуострове.

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