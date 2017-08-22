День флага в Оренбурге: электромобили и огромный триколор
Оренбург, 22 августа, 2017, 17:21 — ИА Регнум. В Оренбурге завершились основные празднования Дня флага России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В 2017 году организаторы приготовили сразу несколько масштабных событий. Во-первых, в городе из разных точек стартовал велопробег, собравший порядка 50 человек. В 17:40 участники пробега собрались на площади им. В.И. Ленина (перед «Агропромом») и проследовали единой колонной до финиша — до площадки в районе дома № 31 на ул. Советской (площадь «Атриум»).
Отправной точкой велосипедистов стала площадь у Дома советов. Весь транспорт был украшен символикой в честь праздника. Группа детей при поддержке взрослых двигалась по улице Советской от башни на элекромобилях, тоже украшенных флажками
Еще одним украшением праздника стал парад на электромобилях и гироскутерах: более 50 детей приняли участие в театрализованном заезде на украшенных электромобилях. Колонна проследовала от улицы Кирова по улице Советской до дома № 31.
В 18:00 участники пробегов и не только собрались на площадке в районе дома № 31 на улице Советской, напротив Дома офицеров. Они дружно исполнили гимн России под аккомпанемент муниципального духового оркестра «Оренбург». Кроме того, на этой площадке молодые люди развернули большое полотно российского флага.
Народу собралось много. Полна вся площадка. По предварительным данным полиции около 1 тыс. человек, — сообщает корреспондент ИА REGNUM .
А затем праздничные мероприятия завершились. Полотнище российского флага пронесли по главной пешеходной улице — Советской — в сторону драмтеатра.