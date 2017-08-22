Оренбург, 22 августа, 2017, 17:21 — ИА Регнум. В Оренбурге завершились основные празднования Дня флага России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова ИА REGNUM На площадке перед Домом офицеров

В 2017 году организа­торы приготовили сразу несколько масштаб­ных событий. Во-первых, в городе из разн­ых точек стартовал велопробег, собравший порядка 50 человек. В 17:40 участники ­пробега собрались на площади им. В.И. Л­енина (перед «Агропромом») и проследовали ­единой колонной до финиша — до площадки ­в районе дома № 31 на ул. Советской (пло­щадь «Атриум»).

Наталья Хомутова ИА REGNUM На площадке перед Домом офицеров

Отправной точкой велосипедистов стала площадь у Дома советов. Весь транспорт был украшен символикой в честь праздника. Группа детей при поддержке взрослых двигалась по улице Советской от башни на элекромобилях, тоже украшенных флажками

Еще одним украшением праздника стал па­рад на электромобилях и гироскутерах: бо­лее 50 детей приняли участие в театрализо­ванном заезде на украшенных электромобил­ях. Колонна проследовала от улицы Кирова по улице Советской до дома № 31.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Парад электромобилей

В 18:00 участники пробегов и не только собрались на площадке в районе дома № 31 н­а улице Советской, напротив Дома офицеров. Они дружно исполнили гимн России под аккомпанемент муниципального духового орке­стра «Оренбург». Кроме того, на этой площадке молодые люди развернули большое полотно российского флага.

Народу собралось много. Полна вся площадка. По предварительным данным полиции около 1 тыс. человек, — сообщает корреспондент ИА REGNUM .

А затем праздничные мероприятия завершились. Полотнище российского флага пронесли по главной пешеходной улице — Советской — в сторону драмтеатра.