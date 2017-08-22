Как глава Кремля победил Рейгана, а Украина – открещивается: Радио REGNUM
ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 августа, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- О чём разговор: представители «нормандской четверки» проведут в ближайшее время переговоры;
- Международная повестка дня: президент России проведет встречу с госсекретарем Ватикана;
- Как Путин победил Рейгана: в Литве проходит конференция;
- Прием холодной войны: как британцы отреагировали на приостановку выдачи американских виз россиянам;
- Это не мы: Украина открещивается от обвинений о передаче ракетных технологий Северной Корее.