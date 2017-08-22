Якутск, 22 августа, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия в Республике Саха (Якутия) в День государственного флага РФ отличались разнообразием и необычностью, передает корреспондент ИА REGNUM. В районах и городах региона открыты тематические выставки и экспозиции в музеях и библиотеках, посвященные истории российского триколора.

ЯСИА День флага РФ в Якутии

Глава Якутии Егор Борисов поздравил земляков, отметив, что этот праздник объединяет многонациональный народ Российской Федерации, «выражает наше общее стремление жить в мире и согласии, гордость за наше героическое прошлое, уверенность в завтрашнем дне».

Сегодня в ходе патриотической акции «Мой флаг» более двухсот молодых людей выстроились по периметру площади Ленина в Якутске, растянув триколор длиной в 385 метров. Во флешмобе, организованном минмолодежи и минспорта региона, приняли участие юные общественники, представители студенческих отрядов, национальных общин и воспитанники лагеря «Сосновый Бор». Также на центральной площади прошел торжественный митинг «Флаг российский, овеянный славой» и праздничный концерт «Россия — Родина моя».

Дети охотно окунали руки в синюю и красную краски, рисуя своими ладошками бело-сине-красный флаг в рамках акции «Дотронься до России». В Якутске открылась новая детская площадка по ул. Ярославского, д. 6/3, а в Детском подростковом центре прошел конкурс чтецов «Под флагом единым».

Завершилась череда мероприятий на площади Ленина световой феерией «Россия, вперед!» Разноцветными огнями подсвечивались различные объекты, что было в новинку для гостей праздника, отмечают очевидцы.