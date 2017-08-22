Чебоксары, 22 августа, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Чувашия предприняла вторую попытку избрать регионального уполномоченного по правам человека. На этот раз на пост претендовали пять человек, в том числе от депутатского корпуса выдвинуты три кандидата. Сегодня, 22 августа, на сессии Госсовета депутаты поддержали кандидатуру бывшего министра юстиции республики, ныне руководителя аппарата парламента Надежды Прокопьевой. Обсуждение заняло полчаса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Надежда Прокопьева

Это вторая попытка назначения на должность регионального уполномоченного по правам человека, которая остаётся вакантной с апреля. Напомним, в мае парламент выдвинул на данный пост экс-главу ГИБДД Чувашии Владимира Ежеева (33 депутата проголосовали «за», один был против, шестеро воздержались) — его кандидатуру направили на согласование федеральному омбудсмену. Но уже на следующей сессии, 27 июня, Ежеев взял самоотвод, сославшись на новую работу.

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Почти два месяца потребовалось для того, чтобы вопрос об омбудсмене был повторно вынесен на обсуждение депутатского корпуса. Выяснилось, что на этот пост претендовали пять человек. Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву поступили заявления от двух кандидатов, фамилии которых известны очень узкому кругу лиц. Ещё трёх претендентов выдвинули депутаты Госсовета: коммунист Григорий Данилов предложил бывшего судью Эдуарда Васильева, глава фракции справороссов Игорь Моляков ходатайствовал за экс-коммуниста, адвоката Виктора Ильина, единоросс Николай Угаслов выдвинул экс-министра юстиции, главу аппарата парламента Надежду Прокопьеву.

Кандидаты, выдвинутые депутатами, были обсуждены на сессии Госсовета. Каждому претенденту предоставили три минуты на выступление, но каждому хватило и минуты — их краткость, впрочем, компенсировалась словоохотливостью депутатов.

Так, Эдуард Васильев заявил, что «просто так я бы не пошёл на эту должность», не став конкретизировать, почему. Виктор Ильин, который депутатствовал в парламенте несколько созывов, напомнил, что защитой прав и свобод человека занимается с 1994 года и «готов к работе». Надежда Прокопьева вкратце пересказала свою биографию, напомнив, что 23 года проработала в системе Минюста РФ, десять лет — на руководящих должностях в системе регистрации прав недвижимости, шесть лет возглавляла минюст Чувашии, с сентября прошлого года руководит аппаратом парламента. Напомним, Прокопьева в 2009 году вместе с Михаилом Игнатьевым (на тот момент министр сельского хозяйства Чувашии, ныне глава Чувашии) и Сергеем Гапликовым (экс-премьер Чувашии, ныне глава Коми) вошла в президентский кадровый резерв.

«С 2012 года член партии «Единая Россия», — сообщила также Прокопьева.

На претензии оппозиции о том, что её супруг Николай Прокопьев возглавляет администрацию Ленинского района Чебоксар — а это может привести к конфликту интересов на посту омбудсмена — было отмечено, что чиновник сложил полномочия. На критику о членстве в партии заверили, что Прокопьева написала заявление о прекращении членства в «Единой России».

«Это хороший классический чиновник. Обладает классными чинами… Это будет не уполномоченный по правам человека, а «разрезатель» ленточек, который будет ездить с Игнатьевым по городам и весям», — высказал мнение Игорь Моляков.

Провели рейтинговое голосование. Кандидатуру Васильева поддержали четверо депутатов, пятеро воздержались, 31 был против. За Ильина отдали голос четверо парламентариев, девять воздержались, 27 проголосовали против. У Прокопьевой было 34 голоса «за», три — против, ещё три депутата воздержались. Кандидатура Надежды Прокопьевой будет направлена на согласование с федеральным омбудсменом.