Москва, 22 августа, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Цены на нефть сегодня, 22 августа, к середине дня незначительно снижаются, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $51,57 (-0,2%). Легкая нефть WTI проседает на 0,1% и стоит $47,48.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Сегодня вечером инвесторы ждут публикации Американского института нефти по запасам энергоносителей, предполагая снижение показателя запасов сырого черного золота», — напомнила она.

Но, по ее мнению, «внимание стоит уделить компонентам отчета — запасам бензина (они, скорее всего, вырастут, и это будет сигналом к скорому началу роста запасов самой нефти) и запасам дистиллятов».

«Чем дальше в сторону осени, тем выше вероятность низкого спроса на энергоносители со стороны американских автомобилистов. Сезон отпусков и каникул завершен, еще какое-то время — в пределах пары недель, — нефтеперерабатывающие заводы будут ориентироваться на грузоперевозки, а затем общие коммерческие запасы нефти будут расти», — пояснила Бодрова.

«Этот фактор не позволит баррелю перешагнуть за $53−55 и, скорее, направит его ниже $50», — полагает эксперт.

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