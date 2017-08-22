Москва, 22 августа, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Российский рубль сегодня, 22 августа, днем укрепляется в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Цуканов М.В У Рубля нет идей

«У рубля по-прежнему нет собственной истории, и инвесторы вынуждены то реагировать на пространные рассуждения Минфина РФ о падении инфляции в сентябре, то смотреть на поведение мировых рынков капитала», — пояснила эксперт.

«Технически, пара доллар/рубль может спуститься к поддержке на 58,80, но вблизи этого уровня найдется немало желающих купить иностранную валюту», — считает Бодрова.

«22 августа доллар США стоит 59,06 рубля (-0,1%). В данном случае динамика не слишком заметна, отметила она. — Больше внимания сейчас к другой паре — евро/рубль, где «россиянин» дорожает в паре с европейской валютой. Сейчас она стоит 69,46 рубля (-0,6%). На «европейца» давит динамика мирового валютного рынка, где идет активная продажа пары евро/доллар».

Добавим, официальные курсы ЦБ РФ на среду, 23 августа, составляют 59,03 руб. за американскую валюту (понижен на 11 копеек) и 69,59 руб. за евро (повышен на 16 копеек).

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