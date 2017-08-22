Москва, 22 августа, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Россия выделит Белоруссии государственный финансовый кредит на $700 млн. Проект соответствующего соглашения, одобренный российским правительством 19 августа, опубликован 22 августа на официальном портале правовой информации.

(сс)Michael Marcovici Деньги

Отмечается, что Россия предоставляет кредит белорусской стороне «на цели погашения и обслуживания в 2017 году госдолга Белоруссии перед Россией». Минск обязуется гасить кредит ежегодно на протяжении 10 лет, совершая выплаты 15 апреля и 15 октября. Первая выплата назначена на 15 апреля 2018 года.

Кредит Белоруссия получит в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату подписания соглашения, однако учет задолженности будет вестись в долларах США.

«Кредит предоставляется на условии выполнения белорусской стороной обязательств по уплате процентов и погашению основного долга по ранее представленным госкредитам, а также кредитам, полученным белорусской стороной из Евразийского фонда стабилизации и развития», — уточняется в проекте соглашения.

Проект соглашения составлен Министерством финансов России и прошел процедуру согласования с МИД, Минэкономразвития и Внешэкономбанком. Минфину предстоят переговоры с белорусской стороной, итогом которых должно стать подписание соглашения от имени правительства России.