Минск получит от Москвы кредит на $700 млн
Москва, 22 августа, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Россия выделит Белоруссии государственный финансовый кредит на $700 млн. Проект соответствующего соглашения, одобренный российским правительством 19 августа, опубликован 22 августа на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что Россия предоставляет кредит белорусской стороне «на цели погашения и обслуживания в 2017 году госдолга Белоруссии перед Россией». Минск обязуется гасить кредит ежегодно на протяжении 10 лет, совершая выплаты 15 апреля и 15 октября. Первая выплата назначена на 15 апреля 2018 года.
Кредит Белоруссия получит в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату подписания соглашения, однако учет задолженности будет вестись в долларах США.
«Кредит предоставляется на условии выполнения белорусской стороной обязательств по уплате процентов и погашению основного долга по ранее представленным госкредитам, а также кредитам, полученным белорусской стороной из Евразийского фонда стабилизации и развития», — уточняется в проекте соглашения.
Проект соглашения составлен Министерством финансов России и прошел процедуру согласования с МИД, Минэкономразвития и Внешэкономбанком. Минфину предстоят переговоры с белорусской стороной, итогом которых должно стать подписание соглашения от имени правительства России.