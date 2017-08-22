Киев, 22 августа, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко считает, что страна прошла точку невозврата, об этом 22 августа он написал на своей личной странице в Twitter.

Kathrin Möbius Президент Порошенко

«Россиянам закрывают американские визы, а украинцам открывается возможность безвизовых поездок в ЕС. Мы прошли точку невозврата», — отметил Порошенко.

Также Порошенко во время рабочей поездки в Харьковскую область заявил, что его страна «больше никогда не вернётся ни в СССР, ни в Российскую империю».

При этом он уверен, что Вооружённые силы Украины имеют самый высокий уровень доверия в обществе.

«Горжусь тем, что нам удалось сделать за эти три года», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа Пётр Порошенко, говоря о ситуации в своей стране, заявил, что «самое трудное уже позади», однако «точка невозврата» ещё не пройдена, так как возможно «возобновление горячей фазы войны».