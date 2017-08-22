Ярославль, 22 августа, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов прокомментировал заявление лидера ярославского «Яблока» Олега Виноградова о возможном нарушении мэром антикоррупционного законодательства. Его комментарий передала в ИА REGNUM пресс-служба главы города.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

«Не в моих правилах комментировать сплетни и домыслы, но то, что сказал Олег Виноградов — это полный бред и абсолютная дезинформация. Вроде неглупый человек, юрист, должен работать с фактами, понимать, что несет ответственность за распространяемые сведения и проверять их. Ведь достаточно просто поднять конкурсную документацию, чтобы узнать, что Сергей Леднев ни в Сергиевом Посаде, ни в Химках не работал. Это ж все есть в открытых источниках, все прозрачно. В Ярославле подрядчик на замену ограждений в зоне ЮНЕСКО определялся по 44-ФЗ, и участвовать в торгах мог любой желающий. Да, я знаю Сергея более 20 лет, мы дружим семьями, но я в таких же приятельских отношениях со многими руководителями промышленных предприятий и директорами хлебозаводов. Что ж им теперь — закрывать производства и хлеб не печь в Ярославле? Глупость. Более того, подрядчик на проспект Ленина еще даже не определен, а все уже подается как свершившийся факт. Это называется подтягивание за уши. Я удивлен такому топорному и дилетантскому подходу. Выборы выборами, но репутацию-то беречь надо. Какие-то машины сына приплел. У моего сына Леонида нет ни «Ленд Ровера», ни «Ауди». Не заработал еще на свою, поэтому ездит на чужой, подрабатывая водителем. И я ничего зазорного в этом не вижу. Он взрослый человек, мужчина, должен содержать себя сам и не бояться любой работы. Я понимаю, зачем Олег Виноградов так себя ведет, но только уважение с депутатскими корочками не возвращается», — сказал мэр Ярославля Владимир Слепцов.