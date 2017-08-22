Дамаск, 22 августа, 2017, 15:36 — ИА Регнум. По меньшей мере 78 мирных граждан были убиты в результате атаки коалиции, возглавляемой США в Сирии, сообщает 22 августа Anadolu.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США на Сирией

Инцидент произошел в провинции Ракка, когда Демократические силы Сирии, поддерживаемые авиацией, наступали на позиции «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Коалиция, возглавляемая США начала военную операцию по освобождению Ракки от террористов в июне 2017 года.

Только за июль 2017 года число мирных граждан, погибших в городе, достигло 481 человека.

Напомним, город Ракка считается боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столицей провозглашенного ими халифата.

Гражданская война в Сирии продолжается шесть лет. В ходе конфликта погибли сотни тысяч людей, свыше 10 млн человек стали беженцами.