Берлин, 22 августа, 2017, 15:30 — ИА Регнум. «В том, что Венесуэла все еще не обанкротилась, заслуга исключительно России, — считает корреспондент германского журнала Der Spiegel Клаус Эрингфельд. — Экономика Боливарианской республики держится на нефти, а венесуэльское черное золото — на участии и помощи «Роснефти».

Флаг Венесуэлы

«Глава российского концерна подписал контракт на 20 миллиардов долларов с руководством венесуэльского монополиста PDVSA о совместной добыче сырья на территории карибского государства. В поисках денег Николас Мадуро и его правительство становятся все ближе к России. Понятно, что и в политическом плане Венесуэла тоже будет вдохновляться Кремлем, — делает вывод журналист. — Долги Каракаса Москве достигают уже 10 миллиардов. Больше Венесуэла должна только Китаю — 27 млрд».

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По мнению автора, «отношения Москвы и Каракаса все больше напоминают отношения Москвы и Гаваны периода позднего СССР, когда русские кормили правительство Фиделя, а он укреплялся в качестве естественного неудобства для США, служа непотопляемым авианосцем Советов. Китай же сегодня демонстрирует намерения если не свернуть свою деятельность в регионе, то как минимум сильно подсократить её».

«Москва не заинтересована в смене режима в Каракасе, — резюмирует корреспондент. — Владимир Путин уже признал Учредительное собрание законным органом власти, хотя для большинства ведущих стран мира созванная Николасом Мадуро Конституционная Ассамблея — «сомнительная в плане легитимности структура». Однако выражение Путиным надежды, что «никакие внешние силы не будут вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы», должно сыграть роль тормозов для тех, что рассчитывал задавить Мадуро с помощью международного общественного мнения».

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