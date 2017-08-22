Копенгаген, 22 августа, 2017, 15:28 — ИА Регнум. В небе над Балтикой самолеты ВВС Дании сопроводили российский самолет Ту-142, видео опубликовано на официальной странице ВВС в Facebook.

Defenseimagery.mil Самолет Ту-142

Съемка сделана из кабины датского пилота в районе острова Борнхольм. Представителей ВВС Дании отметили, что самолеты этого типа ранее уже несколько раз объявлялись в этом районе.

В сообщении говорится о дальнем бомбардировщике Ту-95, однако на верхней кромке киля самолета виден обтекатель магнитометра «Ладога», который устанавливают на самолеты Ту-142, созданные на платформе Ту-95.

Когда именно была сделана запись — не уточняется. Подобные сопровождения в небе над Балтийским морем происходят часто.

Обычно ВВС каждой страны-члена НАТО сопровождают российские бомбардировщики, передавая самолет друг другу в зависимости от того, где именно проходит полет.