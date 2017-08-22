Вашингтон, 22 августа, 2017, 15:25 — ИА Регнум. В одном из отсеков американского эсминца «Джон Маккейн» были обнаружены останки нескольких пропавших моряков. Об этом, как передает агентство Associated Press на странице в соцсети Twitter, сообщил командующий Тихоокеанским флотом США Скотт Свифт.

3rd Class Todd Frantom Эсминец УРО «Джон С. Маккейн»

«Командующий Тихоокеанским флотом США заявил, что в отсеках эсминца «Джон Маккейн» были обнаружены останки военных моряков», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа 2017 г. в Малаккском проливе столкнулись американский ракетный эсминец «Джон Маккейн» и нефтяной танкер Alnic MC. Военный корабль получил пробоину слева в корме ниже ватерлинии, танкер — выше ватерлинии.

В результате ЧП пострадали 5 членов экипажа эсминца, еще 9 человек — пропали без вести.

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