Токио, 23 августа, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поддержал свою репутацию ястреба, в очередной раз не упомянув ответственность Японии за агрессивную войну, во время своего выступления на траурной церемонии в память о погибших во Второй мировой войне. Сможет ли японское общество поставить заслон на пути планов Абэ и его команды, старающихся преодолеть демилитаризацию Японии, рассказывает в своей статье доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

Нынешняя японская администрация старается использовать союзные отношения с США для протаскивания вариантов наращивания собственных военных возможностей. Как указывает китайское информационное агентство «Синьхуа», представитель японского парламента Ёхэй Коно заявил, что новый закон о безопасности был протащен премьер-министром без народной поддержки. Обещания Абэ по оздоровлению экономики страны стали популистской мерой, позволившей после получения парламентского большинства творить произвол.

Критика, развернутая Коно, позволяет надеяться, что мечта Абэ о внесении поправок в мирную конституции Японии не пройдет. Весомая доля участников правительственной коалиции не согласится на курс, предлагаемый в качестве альтернативы нынешнему демилитаризованному состоянию Японии. Как известно, 9-я статья конституции отвергает право Японии обладать вооруженными силами и вести войны.

Какой же курс для этой страны мог бы стать выигрышным в нынешней непростой обстановке? Читайте в статье: Правительство Японии не признаёт ответственности за Вторую мировую войну

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