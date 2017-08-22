Кондрово, Калужская область, 22 августа, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Калужской области признал 21-летнего осуждённого Дмитрия К. виновным в заведомо ложном доносе и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы. С учётом уже имевшегося наказания по предыдущему приговору, молодому человеку определен срок 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом 22 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Юлия Иконникова.

(сс) succo Суд

Будучи осуждённым Чертановским районным судом города Москвы за незаконный оборот наркотиков, Дмитрий отбывал наказание в исправительной колонии в Калужской области. В ноябре 2016 года он нарушил режим содержания в исправительном учреждении, за что получил взыскание от заместителя начальника колонии.

В ответ осуждённый решил заявить о якобы совершенном замначальником преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Он расчесал себе ноги в области голеней, а затем обратился в Калужскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях с заявлением о том, что данные телесные повреждения причинены ему должностным лицом.

Заявление было передано для проверки в СК РФ. В итоге следователи установили, что сообщённые Дмитрием сведения являются ложными.

Осуждённый не согласился с приговором районного суда и обжаловал его в суде апелляционной инстанции. Однако судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда согласилась с мнением прокурора о законности приговора и оставила его без изменения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заключённый калужской колонии обвинил начальника в вымогательстве. В ложном доносе осуждённый пожаловался в следственные органы на принуждение оплачивать мобильную связь начальника колонии под угрозой необоснованного ухудшения режима содержания.