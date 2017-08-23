Москва, 23 августа, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Говорят, что у современной России нет идеологии. Эта точка зрения даже закреплена в конституции страны. Не говоря о том, насколько данное положение соответствует реальным потребностям РФ, стоит обратить внимание на то, что у отдельных официальных структур, судя по всему, идеология вполне имеется. О том, какую удивительную идеологическую стезю избрало себе российское Министерство культуры, рассказывают в своей статье постоянные авторы ИА REGNUM Анастасия Громова и Кирилл Сизиков.

Геббельс. Советская карикатура

К сожалению, в этих рядах оказывается и Министерство культуры под руководством Владимира Мединского. Последнее время попытки Минкульта то там, то здесь протащить разного рода одиозные проекты прикрываются рассуждениями о «необходимости примирения». При этом использующиеся командой Мединского приемы не делают чести министерству, имеющему отношение к культуре. Так, например, на официальном сайте Минкульта с 26 ноября 2015 года висит цитата о необходимости покаяния для достижения народного единства, приписываемая Владимиру Путину.

Мало того, что, как показывает совсем короткое расследование, автором этой цитаты является белоэмигрантский активист Николай Лобанов-Ростовский, так еще и в его (и его соратников) интерпретации покаяние сводится исключительно к посыпанию россиянами голов пеплом за советский период истории. Не перечисляя весь список капитулянтских несуразиц, связанных с таким предложением, стоит привести только один аргумент. Стране, которая сама себе устроила нечто вроде Нюрнберга, с покаянием за период, обеспечивший ее физическое выживание, вполне могут показать на дверь в Совбезе ООН, так как наследникам «преступников» там не место. Скорее такую страну стоит поместить под внешнее управление — как доказавшую неспособность распоряжаться собственной судьбой.

Читайте подробности в статье: Зачем Минкульт лепит из Путина белогвардейца? Приписывая ему чужие слова

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