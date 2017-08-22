Камышин, Волгоградская область, 22 августа, 2017, 15:08 — ИА Регнум. В Волгоградской области, как и по всей России, сегодня, 22 августа, празднуют День Государственного флага Российской Федерации. Акция «Во флаге — слава страны», приуроченная к этому торжественному дню, прошла в городе Камышине, передаёт ИА REGNUM.

Фото предоставлены пресс-службой реготделения «Единой России» Барабанщицы

Центральным событием праздника, организатором которого выступили местное отделение партии «Единая Россия» и комитет по делам молодежи, стало торжественное шествие с девятиметровым триколором по центральным улицам города.

Фото предоставлены пресс-службой реготделения «Единой России» Шествие в Камышине

Участие в праздничном шествии приняли представители городской и областной власти, общественники и молодежь, школьники, а также жители города. Шествие сопровождалось выступлением барабанщиц. Перед собравшимся выступил глава администрации Камышина Станислав Зинченко.

«Это важный государственный праздник, который сплачивает страну. Он стал связующей нитью между нашим настоящим и прошлым. Молодые россияне должны унаследовать от старшего поколения уважительное отношение к символам государства — флагу, гербу и гимну страны», — сказал Зинченко.

В рамках акции волонтеры раздавали горожанам листовки с историей российского триколора. Бело-сине-красный флаг впервые обрел державный статус более 300 лет назад. После распада Советского Союза триколор был восстановлен в качестве государственного флага Российской Федерации, а с 1994 года в России отмечать его возвращение как государственный праздник. Сегодня флаг России — официальный государственный символ страны, наряду с гербом и гимном.

«Флаг нашей великой Родины стал не просто символом сильной, могучей державы — он напоминает всем нам, насколько велика наша история. И в наши дни он продолжает оставаться общенациональной гордостью, нашим всеобщим достоянием, — сказал депутат Камышинской городской думы Игорь Скрипкин.