Омск, 22 августа, 2017, 15:51 — ИА Регнум. В Омской области в ходе утверждения отчёта об исполнении бюджета региона за первое полугодие была затронута тема экологии.

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В частности, по сообщениям местных массмедиа, председателя Заксобрания Омской области Владимира Варнавского возмутило освоение средств, направленных на экологию.

«В графе «расходы областного бюджета» указано, что на охрану окружающей среды направлено 34,9 миллиона рублей. Так запланировано или есть какие-то другие причины? Особенно того, что касается окружающей среды, мы видим, какой идёт накал. Год экологии, все за неё бьются, а омичи кроме проклятий нас больше никак не поминают», — цитирует Варнавского «СуперОмск».

Варнавскому ответил министр экономики Омской области Вадим Чеченко. По его словам, равномерно в течение года из бюджета распределяются только социальные расходы, например, зарплаты. А несоциальные расходы, в том числе на экологию, будут полностью освоены во втором полугодии.

В целом, как сегодня, 22 августа, сообщили ИА REGNUM в облправительстве, исполнение областного бюджета за первое полугодие 2017 года составило по доходам 35,8 млрд рублей (48,7% от плановых значений), по расходам — 34,7 млрд рублей (45,9%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по доходам рост составил 4,4 млрд рублей или 14,2%, при этом расходы снизились на 2,7%. Профицит бюджета составил около миллиарда рублей.

Добавим, что касается экологической ситуации, жители Омска благополучной её не считают. В марте текущего года омичи начали массово жаловаться на резкий и неприятный запах газа. Проблема «омского зловония» вызвала большой общественный резонанс. По факту загрязнения атмосферы было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, в результате выброса в атмосферу загрязняющих веществ 9 и 10 марта 2017 года в Омске было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации этилмеркаптана (является одорантом для бытового газа — прим. ИА REGNUM ) более чем в 400 раз.

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Источник зловония не нашли до сих пор, несмотря на заверения властей в том, что поиски активно ведутся.

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В июне 2017 года в областном следственном управлении СКР сообщили, что срок следствия по делу, возбуждённому по факту загрязнения атмосферы, продлён. Всего в Омской области функционирует 51 предприятие, использующее в своей деятельности этилмеркаптан. По данным ведомства, все эти предприятия попали в зону внимания следствия.