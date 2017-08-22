Ереван, 22 августа, 2017, 14:59 — ИА Регнум. На данный момент Армения не ведет переговоры с Ираном о покупке газа. Об этом сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, комментируя недавние заявления представителя Иранской национальной газовой компании.

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На данный момент никаких подобных переговоров не ведется. Если будет такое предложение, которое по цене будет для нас сравнительно выгодным, с радостью», — сказал Карапетян.

На днях руководитель отдела по международному сотрудничеству Иранской национальной газовой компании Бехзад Бабазаде сказал в интервью иранскому информационному агентству «Шана», что Ереван и Тегеран ведут переговоры об увеличении в 2,5 раза объемов поставляемого в Армению иранского газа, и, возможно, по новому соглашению, армянская сторона будет платить Ирану не электроэнергией, а деньгами, что позволит доставлять иранский газ армянским потребителям — населению и предприятиям.

По словам Бабазаде, в рамках соглашения «Газ в обмен на электроэнергию» максимальный объем поставляемого в Армению иранского газа составляет менее 1 млн кубометров в день, и армянская сторона предложила увеличить объем импортируемого иранского газа до 2 или 2,5 млн кубометров в день.

Иранская национальная газовая компания сейчас обсуждает это предложение. Разумеется, компания предпочитает заключить прямой договор с Арменией для увеличения объемов поставок газа, чтобы дополнительный газ оплачивался напрямую», — цитирует Бабазаде azatutyun.am.

На вопрос, планируется ли заключить новое соглашение с Арменией, он дал утвердительный ответ: «Да, мы провели обсуждения в этой связи. Конечно, Армения предпочитает льготную цену российского газа, которая является низкой и неприемлемой для нас».

В то же время, Бабазаде подчеркнул, что соглашение с Арменией в формате «Газ в обмен на электроэнергию» будет сохранено.

«Соглашение «Газ в обмен на электроэнергию» было подписано между правительствами Ирана и Армении, оно будет сохранено. Но если Армения демонстрирует заинтересованность в вопросе получения больших объемов газа из Ирана, Иранская национальная газовая компания как субъект, занимающийся торговлей газа, хотела бы подписать с Арменией отдельное соглашение по этому вопросу, чтобы за экспорт газа мы получали деньги», — отметил иранский чиновник.

В начале августа президент Армении Серж Саргсян также затронул тему поставок и транзита иранского газа. В интервью иранской газете «Шарг» Саргсян сказал, что вопрос транзита газа из Ирана в Европу по территории Армении и Грузии в настоящее время находится на этапе экспертных обсуждений.

7 августа в Тегеране президенты Армении и Ирана Серж Саргсян и Хасан Рухани подчеркнули важность развития сотрудничества в трёхстороннем формате Иран — Армения — Туркменистан. По мнению аналитиков, вполне возможно, что Армения стремится наладить своповые поставки туркменского газа по территории Ирана. Речь идет о поставках с одной стороны туркменского газа в Иран, который, в свою очередь, аналогичные объемы будет импортировать с другой стороны в Армению.