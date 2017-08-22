Екатеринбург, 22 августа, 2017, 15:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Ленинский районный суд прекратил производство по административному делу о сносе и строительстве Успенского храма на территории Ново-Тихвинского монастыря без разрешения органов государственной охраны объектов культурного наследия. В постановлении суда сказано о «малозначительности правонарушения» и объявлено устное замечание женскому монастырю, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Митрохина Марина Церковь Успения, на территории Ново-Тихвинского монастыря, Екатеринбург

Истцом по делу выступило Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, в котором ранее заявляли, что не выдавали разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия на данном памятнике. В управлении отметили, что не по всем позициям согласны с принятым судом постановлением.

«Управление государственной охраны объектов культурного наследия намерено подать апелляционную жалобу в установленном законом порядке», — сообщила начальник отдела правовой и организационной работы управления Евгения Игнатова.

Отметим, что ст. 7.14 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа от 15 до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, скандальная история стала известна общественности после того, как на неё обратили внимание градозащитники. В апреле 2017 года в интернете, а затем и в СМИ появились фотографии, на которых видно строительную площадку вместо храма. При этом сам храм был последней постройкой XVIII века, которая оставалась на тот момент в городе.

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В Екатеринбургской епархии заявили о том, что состояние храма постоянно ухудшалось и в результате стало аварийным, а также о том, что была проведена соответствующая экспертиза.

«Вот в те годы действительно можно было сказать, что город его теряет. А сейчас наоборот — храм возвращается к жизни», — заявил епископ Среднеуральский Евгений.

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Более того, уже разработан проект по реконструкции обновлённого храма. В свою очередь, градозащитники считают, что изначальный облик храма будет полностью утерян, а вновь отстроенную Успенскую церковь уже нельзя будет считать постройкой XVIII века.

Напомним, что храм был построен в 1782 году. Охраняемым государством объектом он стал в 1974-м, а в 2011-м его передали в собственность Ново-Тихвинского монастыря. До этого здание использовалось госпиталем под пищеблок.