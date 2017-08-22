Ярославль, 22 августа, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Председатель ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов написал заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России с просьбой проверить возможное нарушение антикоррупционного законодательства со стороны мэра Ярославля Владимира Слепцова. Об этом Виноградов рассказал 22 августа на пресс-конференции в Ярославле.

Ольга Мазанова Новые ограждения в Ярославле

Речь идет о скандальной закупке мэрией города работ по замене дорожных ограждений в центре города стоимостью 23,4 млн рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, электронный аукцион проходил в конце июня. В нем приняли участие две компании, одна из них по итогам рассмотрения второй части заявок не была допущена к торгам. Конкурсная комиссия приняла решение заключить договор с единственным поставщиком — ООО «Стальстроймонтаж» по цене чуть ниже первоначальной. По мнению Олега Виноградова, учредителя этой компании и мэра Ярославля связывает давняя дружба.

«Друг Слепцова Сергей Леднев постоянно получает подряды. Он получал их в Сергиевом Посаде, в Химках (там работал в недавнем прошлом Владимир Слепцов — ИА REGNUM ). Подряд на 23 с половиной миллиона рублей получила компания Леднева «Стальстроймонтаж». Есть некоторые факты, проверить которые мы просим правоохранительные органы. Слепцов любит дорогие иномарки. Леднев покупал иномарки, в частности, автомобили «Range Rover» и «Audi». Есть протоколы об административных правонарушениях, из которых следует, что управлял этими машинами сын Слепцова. Мы не беремся утверждать, что есть коррупция, мы просим правоохранительные органы разобраться с этим», — сказал Олег Виноградов.

Виноградов уточнил, что заявления пока не отправлены, но будут отправлены в ближайшее время. По словам Олега Виноградова, материалы с информацией о связях чиновника и бизнесмена, фотографиями принадлежащих Ледневу автомобилей во дворе дома мэра и мэрии города, данными о штрафах, Виноградову передали некие неравнодушные граждане, имен которых политик называть не стал. Виноградов намерен обращаться именно в Москву, так как не доверяет региональным следственным и правоохранительным органам. Перспективы уголовного преследования Владимира Слепцова политик пока не видит.

«Законодательство о коррупции все время совершенствуется. Если несколько лет назад коррупцией считалась передача денег от предпринимателя чиновнику, то сегодня закон накладывает множество ограничений на чиновников и их родственников. По моему мнению, пользование машиной — это своего рода откат чиновнику за совершение определенных действий. Я не могу однозначно это утверждать и поэтому прошу проверить это правоохранительные органы. Кому принадлежат машины, легко установить через ГИБДД, кто на них фактически ездит — через штрафы. Это задача правоохранительных органов. Наша задача — контролировать власть. Я не вижу пока здесь уголовного состава, но я вижу нарушение закона о противодействии коррупции. Это является основанием для снятия с должности», — сказал Олег Виноградов.

Против новых решеток с гербами уже не раз выступали градозащитники и общественность Ярославля. Замену существующих ограждений называли бессмысленной, градозащитникам не понравился вид конструкций, аналогичный тому, что был использован в Сергиевом Посаде, а также герб в каждой секции. В этом увидели девальвацию герба Ярославля. В городе новые решетки окрестили «кроватными спинками» и «могильными оградками». Помимо замены ограждений на 11 центральных улицах, первоначально в планы властей входило поменять чугунные ограды на Первомайском бульваре и проспекте Ленина. После громкого скандала с привлечением СМИ мэрия пообещала сохранить чугун на Первомайском бульваре. Аукцион на замену оград на проспекте Ленина пройдет 25 августа.

Стоит отметить, что в декларации, заполненной Владимиром Слепцовым по итогам 2016 года, не указано ни одного автомобиля, принадлежащего ему или его жене.

Корреспондент ИА REGNUM обратился к пресс-секретарю мэра Ярославля с просьбой прокомментировать заявление председателя ярославского «Яблока». В случае поступления ответа ИА REGNUM обязательно его опубликует.