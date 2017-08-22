Оренбург, 22 августа, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Все школы с необъективными результатами по всероссийским проверочным работам попадут в поле зрения Рособрнадзора. На эти учреждения образования будут направлены проверки ведомства. Об этом 22 августа заявил во время визита в Оренбург руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Цветков. Не решено!

Основной проблемой проверочных работ Кравцов назвал объективность их оценки учителями.

«Например, сказали, в Москве не должно быть троечников! И в следующем году их не стало… Не потому, что их не стало! А потому, что всем школьникам стали ставить четверки-пятерки. Зачем это нужно? Кого мы обманываем? Зачем нужны проверочные работы? Чтобы школа могла провести самодиагностику, посмотреть — где, какие есть слабые стороны и потом в следующем году с ними работать», — подчеркнул глава Рособрнадзора.

Он отметил имеющуюся серьезную проблему в системе образования среднего звена школы — пятого, шестого, седьмого классов. Притом что сильны начальная школа и старшее звено, средняя часть заметно проседает в знаниях.

«Проблема в основной школе, и если ее вовремя не диагностировать, то она нарастает как снежный ком. Отсюда неуспевающие, отсюда запущенность педагогическая и так далее», — сказал Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что всероссийские проверочные работы — это инструмент для самодиагностики школы, чтобы в соответствии с федеральными требованиями образовательное учреждение могло оценить школьника и на следующем этапе провести соответствующую работу. А не для того чтобы поставить пятерки всем и показать, что все молодцы.

Напомним, два года всероссийские проверочные работы были предметом эксперимента на добровольной основе — сдача экзаменов в виде тестовых заданий: в 2015 году — по русскому языку и математике, а в 2016 году — по русскому языку, математике и окружающему миру. В 2017-м работы стали обязательными для учеников четвертого класса, а пятиклассники участвовали в проверке знаний добровольно.

Специалисты Рособрнадзора и Минобрнауки утверждают, что ежегодное тестирование выпускников начальной школы в результате позволит дать ученикам хорошую психологическую подготовку к экзаменам в 11-м и девятом классах (ГИА и ЕГЭ) и проверить объем и качество знаний, полученных в течение учебного года. Кроме того, всероссийские проверочные работы должны заставить школьников систематически заниматься на протяжении всего учебного процесса, а не только в выпускных классах.

В результате таких тестов, как ожидают чиновники от образования, будут видны недостатки учебной программы по экзаменационным дисциплинам, а родителям станет понятна общая картина знаний ученика. В целом же такие тесты помогут усовершенствовать систему образования, ожидают чиновники.

Похоже, их ожиданиям не суждено сбыться в ближайшее время. И родители учащихся, и даже некоторые педагоги отмечают странную картину: в некоторых школах даже троечники написали такие работы на пятёрки. Пока в школах будут стремиться показать красивые результаты, а не объективную реальность, надеяться на успех таких проверочных работ проблематично.