Мадрид, 22 августа, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Каталония сделала новый шажок по направлению к независимости. Два месяца назад Женералитат (правительство автономного сообщества) принял решение накладывать вето на продукцию крупных международных компаний, если на товаре нет надписи на каталанском языке.

xenaia Каталонцы

Закон, получивший «странное название «Социально-ответственное правило государственных закупок», по мнению испанского информационно-аналитического портала El Economista, содержит не только этот сюрприз: «При дальнейшем его чтении выясняется, что маркировать продукцию на каталанском имеют право только лица, получившие на этот счет специальную лицензию».

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«Два месяца работы закона позволяют составить впечатление о том, какие последствия он принесет, — отмечает издание. — В настоящий момент стало известно, что продукция фирм Coca-Cola и Font Vella (компания по производству минеральной воды, входящая в группу Danonе, — прим. ИА REGNUM ) должна быть запрещена к продаже на территории автономии, как не имеющая маркировку на «национальном языке».

«В политических кругах Каталонии говорят, что это только начало. Рано или поздно всех компаний коснется это нововведение, выполнение которого обернется для них удорожанием продукции или, при желании сохранить цену, снижением рентабельности производства. А невыполнение повлечет за собой штраф и полную парализацию деятельности на рынке», — подытоживает El Economista.

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