Москва, 22 августа, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Дом Наркомфина на Новинском бульваре в Москве будет отреставрирован благодаря кредиту Сбербанка в размере 855 млн рублей, сообщили в пресс-службе банка.

Robert Byron Восточный фасад дома-корабля. Снимок начала 1930-х

Один из самых знаменитых памятников эпохи конструктивизма будет отреставрирован и приспособлен для современного использования. Собственник помещений в здании ООО «Лига Прав» уже начал работы под руководством архитектора Алексея Гинзбурга — внука Моисея Гинзбурга, создавшего Дом Наркомфина.

«Этот проект уникален для нас по исторической и культурной значимости, — отметил вице-президент Сбербанка Олег Смирнов. — Дому Наркомфина будет возвращён его исторический облик, и он снова станет жилым. При этом некоторые его площадки будут выполнять общественные функции».

Гендиректор ООО «Лига Прав» Гарегин Барсумян отметил, что как представитель собственника «Дома Наркомфина», он глубоко удовлетворен участием в проекте Сбербанка России.

«Уверены, что с помощью ведущего банка нашей страны, оказываемого им содействия и поддержки, нам удастся в кратчайшие сроки провести реставрационные работы и вернуть дому исторический облик и то место и значение, которое он занимал и занимает в мировой архитектуре», — сказал Барсумян.

Отметим, что дом был построен в1928−1930 гг. по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса и предназначался для проживания работников Народного комиссариата финансов СССР. Комплекс из двух корпусов, является одним из лучших примеров архитектуры конструктивизма.

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В 1987 году Дом Наркомфина был взят под государственную охрану в качестве объекта культурного наследия регионального значения. А в 2006 году — включен в список 100 памятников мировой культуры, находящихся под угрозой исчезновения.

Неудовлетворительное техническое состояние дома привело к тому, что права собственности на помещения были объединены в руках ООО «Лига прав».

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Реставрационные работы начались в июле 2017 года. Как ранее заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, «Дом Наркомфина» может быть отреставрирован в течение двух лет.