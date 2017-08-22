Калуга, 22 августа, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Сегодня, 22 августа, в Калуге отметили День государственного флага Российской Федерации. В честь праздника творческими коллективами города был организован концерт, также прошёл традиционный автопробег, а на Театральной площади был развёрнут российский флаг размером 20 на 6 метров.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили День государственного флага РФ

В торжествах принял участие глава городского самоуправления Александр Иванов.

Он пообщался с молодёжью и поздравил калужан с праздником.

«Наш трехцветный российский триколор — это символ единой, могучей и независимой России, он олицетворяет великое прошлое нашей страны и её устремлённость в будущее, — отметил в своём выступлении Иванов. — У российского флага большая история, которая берет начало со времен петровских преобразований и побед, которые утвердили Россию как мировую державу. Легендарный триколор утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет разные народы России в стремлении сделать нашу страну единым, сильным государством. Дорогие калужане, от имени депутатов Городской думы сердечно поздравляю вас с важным для всех россиян праздником. Желаю вам успехов, мира и благополучия! Пусть всегда в наших сердцах живет любовь к родному краю и гордость за государственный флаг Российской Федерации!».