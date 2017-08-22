Оренбург, 22 августа, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Дискуссия о переносе столицы либо о перераспределении столичных функций не в первый раз возобновляется в России. Одной из главных причин появления таких идей заведующая кафедрой географии и регионоведения геолого-географического факультета Оренбургского государственного университета, доктор географических наук, профессор Татьяна Герасименко в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM назвала боязнь утраты контроля над регионами и сецессии ряда территорий.

Константин Коровин. Москворецкий мост. 1914

Спорят политики, общественные деятели, учёные. Выдвигаются разные аргументы в пользу переноса: гипертрофированная роль Москвы в жизни Российского государства, её эксцентричное положение, разобщённость и огромные размеры территории страны, необходимость консолидации её населения, опыт переноса столиц в других странах, приведший к развитию новых территорий, и другие. Обсуждаются города-кандидаты на роль столицы. Таких кандидатов называлось огромное множество: от крупных миллионников в разных регионах страны (Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск) и близких к границе городов (Оренбург, Владивосток) до совсем небольших провинциальных городков.

«Позволю высказать свою точку зрения на этот непростой вопрос. В России отсутствует реальный федерализм, и роль столицы традиционно велика. Москва смогла собрать вокруг себя земли и продолжает играть значительную роль в жизни страны на современном этапе», — отметила эксперт.

Она также сделала акцент на том, что процесс регионализации — объективная реальность. Всё больше российских территорий, не имея лёгкого транспортного доступа к столице, становятся самодостаточными. Научные и культурные центры, утратив связи с Москвой, нередко развиваются независимо от нее. В регионах — свои кумиры, неизвестные столице, свои политические деятели, свои рекреационные предпочтения. За границей, куда направляется всё больше российских отдыхающих, редко пересекаются дальневосточники и жители европейской части страны. Регионализация приводит к разделению российского пространства, что может стать реальной основой для сецессионистских настроений.

Центральная власть вынуждена реагировать: предпринимаются попытки формирования «точек роста» в виде федеральных университетов, а также регулирования цен на авиабилеты — например, через дотирование полётов на Дальний Восток и в Калининградскую область, чтобы не потерять связь с этими регионами.

«Именно боязнь утраты контроля над регионами и сецессии ряда территорий, а отнюдь не проблема гипертрофированного роста Москвы, является главной причиной подобных идей. Вопрос заключается в том, насколько оправдан и результативен подобный шаг и каковы его последствия, в том числе географические. Какие бы цели ни преследовал перенос столиц в централизованных государствах — закрепление новых территорий, усиление власти в регионах, экономическое развитие глубинных территорий, изменение геополитических или геоэкономических приоритетов, — он приводит к трансформации социально-экономического пространства всей территории страны», — считает Татьяна Герасименко.

Также она отметила, что цели и ожидаемые результаты проектов переноса российской столицы понятны. Главные — децентрализация власти, развитие периферийного российского пространства в результате ослабленияе влияния Москвы, а также сохранение и даже упрочение целостности Российского государства. Второй вариант — частичный перенос и рассредоточение столичных функций — имеет аналогичные задачи. Их достижение кажется, на первый взгляд, реальным: перенос столицы ближе к географическому центру приведёт к формированию новых транспортных и других связей, социально-экономическому и культурному развитию новых территорий, позволит разгрузить Москву и улучшить её имидж в глазах россиян. Однако парадокс заключается в том, что перенос столицы либо части столичных функций может не только не дать желаемых результатов, но и привести к прямо противоположным результатам.

Любой из этих вариантов неизбежно предполагает, во-первых, большие затраты на инфраструктурное и прочее обустройство, а даст ли это экономический и социальный эффект — большой вопрос. Велика вероятность того, что это приведёт к снижению уровня жизни населения. Неизбежный рост чиновничьего аппарата также потребует дополнительных расходов.

Во-вторых, ослабление Москвы может привести к усилению не страны в целом, а отдельных регионов и к их сецессии, а возможно, и к распаду государства. В России нет демократических традиций и подлинного федерализма, зато существует конкуренция за бюджетные средства, которые перераспределяются Москвой. Большой вопрос — не захотят ли регионы-доноры приобрести как можно больше самостоятельности? Лучшим решением этих проблем стал бы не перенос столицы, которая неизбежно будет оттягивать на себя ресурсы, а создание новых «полюсов роста» в регионах России, развитие их инфраструктуры, особенно транспорта.

«Непременно в каждом субъекте должен быть свой университет, чтобы предотвратить утечку умов из периферийных регионов. Одним из полюсов роста могло стать размещение инновационного центра в каком-либо периферийном регионе. Однако Сколково развивается в центре. Со всей очевидностью происходит дальнейшее укрепление Москвы и усиление её влияния. В столице увеличивается концентрация руководства многих региональных производственных компаний, банков и других предприятий.

В результате реформы системы образования увеличится концентрация образовательных учреждений и учащейся молодёжи, что неизбежно приведёт к снижению образовательного уровня и качества населения регионов. Усиливается поляризация по линии «центр-периферия» по всем направлениям. Это политика федеральных органов государственной власти. Именно поэтому можно утверждать, что вопросы, связанные с переносом российской столицы, скорее всего, не имеют практической подоплёки», — резюмировала доктор географических наук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину проект «Доктрины размосквичивания» страны. В нем Крупнов указывает, что Российская Федерация — «гиперцентрализована», так как Московский регион вобрал в себя практически пятую часть населения страны.

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