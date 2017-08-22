Чебоксары, 22 августа, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Лидер чувашских единороссов Николай Малов, который в июне перешёл работать в Госдуму, в ближайшее время не планирует слагать с себя полномочия секретаря регионального отделения партии. Но полагает, что осенью к этому вопросу «вернёмся». Об этом парламентарий сообщил корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 22 августа.

Cap.ru Николай Малов

Николай Малов в настоящее время принимает участие в сессии Госсовета Чувашии — первой после летних парламентских каникул. Ранее в кулуарах в связи с его переходом в Госдуму начали обсуждать возможную смену в руководстве регионального отделения «Единой России».

«Практика такова, что депутаты Государственной думы, как правило, снимают с себя полномочия секретарей. Но этот вопрос пока не рассматривается. Где-то осенью, думаю, вернёмся», — сообщили Николай Малов корреспонденту ИА REGNUM.

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Напомним, 27 июня Малов сложил полномочия вице-спикера Госсовета Чувашии в связи с переходом в Госдуму. Он получил мандат Марата Сафина, который сложил депутатские полномочия добровольно и досрочно. В Госдуме он числился в региональной группе «Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Нижегородская область». Таким образом, Чувашия отыграла «потерянный» думский мандат и впервые с 2011 года в нижней палате парламента республику будут представлять три единоросса. Но официальная власть предпочитала молчать об этом знаковом событии — даже в праздничную неделю национального праздника, посвящённого Дню Республики, когда вспоминают все достижения за год. Такая позиция чувашских властей понятна: на политическом поле появляется сильный и самодостаточный игрок, не приближённый к власти ни дружескими, ни родственными связями, но чей карьерный рост может изменить политическую конфигурацию в Чувашии. Вскоре после этого поползли слухи о том, что Николай Малов сложит полномочия секретаря регионального отделения «Единой России».