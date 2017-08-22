США ждут от граждан РФ протестов — Россия даёт жёсткий отпор: Радио REGNUM
ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 августа, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Без иллюзий и предвзятости: Россия и США обсудили Минские соглашения;
- Кто крайний: у посольства США в Москве выстроилась очередь за американской визой. Но люди у посольства — всегда на улице;
- «Безжалостное возмездие»: военное командование КНДР пригрозило «серьёзными последствиями» США и Южной Корее;
- Нефть в ожидании, рубль старается игнорировать поведение черного золота;
- Во славу триколора: День государственного флага отметят в России в 23-й раз.