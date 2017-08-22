Спас-Деменск, Калужская область, 22 августа, 2017, 13:35 — ИА Регнум. В Калужской области приступили к сдаче работ по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Первым отчитавшимся городом стал Спас-Деменск, сообщает 22 августа корреспондент ИА REGNUM.

Admspasdem.ru Благоустроенные объекты в городе Спас-Деменск

По словам главы администрации Спас-Деменска Сергея Смирнова, первым объектом программы является сквер в центре города. Это тенистая аллея, выложенная плиткой-брусчаткой. Там разместили освещаемые зоны отдыха с деревянными скамейками, вазоны с яркими цветами, урны для мусора и фонтан.

Второй объект благоустройства в рамках программы — новый городской парк. Пока здесь завершена только первая очередь работ: выложены плиткой главные аллеи и центральная площадка. Также в городе благоустроили 24 двора. В каждом оборудовали дорожки, по желанию жильцов также установили лавочки и урны.

Admspasdem.ru Благоустроенные объекты в городе Спас-Деменск

«Для реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нашему городу было выделено 9,5 млн рублей. Из них 6,3 млн пошли на благоустройство дворов, а 3,2 млн на городской парк и сквер. Надеемся на продолжение программы и с помощью жителей мы сделаем наш город ещё краше», — заявил Сергей Смирнов.

Напомним, в Калужской области в 2017 году запланировано благоустроить 372 двора и 36 общественных территорий. На осуществление планов из федерального бюджета выделено более 262 млн рублей, а с учетом софинансирования из областного бюджета общая сумма средств на программу составила 545 млн рублей.