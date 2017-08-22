Ярославль, 22 августа, 2017, 12:59 — ИА Регнум. В деревне Березняки Борисоглебского района Ярославской области вторую неделю нет воды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

Pixabay.com Без воды

«Полетели первые ласточки реформы водоснабжения. В деревне Березники Борисоглебского района вторую неделю нет воды. Детский сад не работает. Жители в такую жару не могут даже ополоснуться. До ближайшего водоема 2 км. Глава района посылает бригады ремонтников, они восстанавливают воду, но через 3−4 часа вода опять пропадает. Глава разводит руками — все полномочия по воде теперь перешли в область.

И, да, жителям предложили скинуться на новый насос для местной водокачки. Кому нужен этот накал страстей перед губернаторскими выборами, непонятно», — пишет в соцсетях жительница деревни, журналист Елена Батуева.

В администрации Борисоглебского района считают, что жители нагнетают обстановку и во всем виноваты сами.

«Из-за жары, которая пришла на прошлой неделе, люди стали больше поливать огороды, наливать бассейны, и поэтому воды на всех не хватает. Но она не пропала. Она есть, только напор слабый. Сейчас в деревню поехала ремонтная бригада и она проверит — может быть, все-таки неисправность какая-то», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заведующая жилищно-коммунальным отделом администрации Борисоглебского района Валентина Короткова.

Глава сельского поселения Инальцинское Магомед Мутаев, куда относится деревня Березники, считает, что их поселение брошено на произвол судьбы. Со слов главы, он теперь не знает куда обращаться: то ли в старую структуру — Борисоглебский филиал АО «ЯГК», то ли в новую структуру, которая подчиняется региональным властям.

«Сейчас приехала ремонтная бригада. Поменяли мотор на насосе, обещают, что теперь будет все нормально. А недавно нам предлагали на свои деньги купить новый насос, но я не хочу заставлять людей скидываться на это дело. Они же деньги за воду платят — пусть устраняют неполадки за эту плату. И разберутся, наконец, кто же все-таки должен нами заниматься!» — возмущён Магомед Мутаев.

По словам Елены Батуевой, в правительстве Ярославской области от решения проблемы уклонились, сославшись на то, что полномочия по воде будут переданы в область только с 1 января 2018 года, а пока ими занимается Борисоглебский район.