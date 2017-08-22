Чебоксары, 22 августа, 2017, 12:54 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 22 августа, заседание Госсовета республики началось с обсуждения поставки в детскую больницу некачественного кислорода, который вызвал сбои в работе оборудования во время операции и мог привести к трагическим последствиям. Обсуждение инициировали справороссы, комментарии дал руководитель парламентского комитета — озвучил «более свежий ответ», а прокуратура напомнила, что «этот вопрос мы пока не можем обсуждать», ссылаясь на «тайну следствия», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Вячеслав Рафинов

Перед обсуждением повестки дня глава фракции «Справедливой России» Игорь Моляков предложил вернуться к вопросу поставки некачественного кислорода в больницы Чувашии и включить на рассмотрение «ход расследования» происшествия. На что отреагировал глава комитета Вячеслав Рафинов, озвучив новые детали:

«У меня более свежий ответ после последнего заседания (Госсовета). От 1 августа ответ прокуратуры: уголовное дело заведено, следственное управление СКР расследует. Пока обвинение не предъявлено, в процессе расследования. В то же время в Арбитражный суд обратилась республиканская клиническая больница в адрес поставщика — встречный иск подал поставщик некачественного кислорода. Этот спор в арбитражном суде будет рассмотрен в последних числах августа. По ответу Минздрава от 26 июля, министерство тоже ждёт завершения расследования уголовного дела и решения Арбитражного суда».

Чтобы угомонить оппозицию, спикер Валерий Филимонов обратился к заместителю прокурора Чувашии Александру Григорьеву с просьбой прокомментировать, «вправе ли мы вторгаться в эти следственные мероприятия».

«Как прокурор я считаю, что этот вопрос мы пока не можем обсуждать, потому что идёт следствие. И есть такое понятие, как тайна следствия. Можно озвучивать только с разрешения расследующего следствие».

По информации регионального СУСК, использование «фальсифицированного медицинского газообразного кислорода в ночь с 15 на 16 февраля 2017 года вызвало сбои в работе медицинского оборудования». Это произошло во время операции в детской больнице. Следствие полагает, что некачественный кислород был поставлен в 30 учреждений республики. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в связи с поставкой некачественного медицинского кислорода возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Устанавливаются лица, причастные к поставке продукции.

Напомним, вопрос поставки опасного кислорода обсуждается уже третью сессию подряд с подачи оппозиции. После разразившегося скандала, когда во время операции выяснилось, что кислород опасен, и в результате было отключено медицинское оборудование, правоохранительные органы завели уголовное дело. Ранее Вячеслав Рафинов заявлял, что конкурсные процедуры по закупке кислорода проведены без нарушений:

«Детская республиканская больница не могла не принимать кислород, где написано, что кислород медицинский, и внешне баллон дефектов не имеет. В то же время после проведения прокурорской проверки, после проведения независимой экспертизы — специалистами ООО «Технические газы» города Ижевска — представленная на экспертизу тара (кислородные баллоны) показала, что не может использоваться под баллоны с маркировкой «Кислород медицинский». По результатам вскрытия баллонов выявлено, что все баллоны изнутри ржавые, на дне обнаружен осадок из пыли, окалины, ржавчины. При вскрытии баллонов почувствовался резкий запах агрессивных газов, промышленных газов. Состояние вентилей указывает на то, что ранее баллоны использовались в том числе как углекислотные. Самое основное нарушение — это. И благодаря квалифицированным, компетентным действиям медицинских работников, благодаря тому, что оборудование, используемое в детском реанимационном отделении, качественное и чувствительное, эти примеси, прежде всего, физические примеси, были обнаружены и оборудование остановилось, дало знать, что имеются недостатки в системе. Никто из детей не пострадал в этой детской республиканской больнице».