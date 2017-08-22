Вильнюс, 22 августа, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Силы спецопераций Литвы будут отправлены в Ирак и другие горячие точки, а соответствующий законопроект сегодня, 22 августа, передан в парламент Литвы, сообщили ИА REGNUM в канцелярии Сейма Литвы.

Ministry of National Defence Republic of Lithuania Даля Грибаускайте инспектирует литовское воинство

Госсовет по обороне, возглавляемый президентом Далей Грибаускайте, 21 августа решил в 2018—2019 годах повысить число литовских военных, служащих в антитеррористических операциях и операциях по обеспечению безопасности, которые возглавляют НАТО, ООН, США и ЕС.

Как утверждает советник президента Живиле Шатунене, по сравнению с 2017 годом, участие литовских военных в антитеррористических операциях и других программах может увеличиться на 30%. Сейчас около 90 литовских военных служат в международных операциях за границей. По ее словам, предполагается, что в Ирак будут отправлены и силы спецопераций Литвы. «Если убрать определенные ограничения, по мере необходимости можно будет отправлять военных, которые смогут выполнять задачи за пределами учебных баз. (…) Да, если такая потребность будет, с 2018 года мы сможем это делать», — сказала Шатунене.

Утвержденный Сеймом мандат для участия военных единиц Литвы в международных операциях заканчивается 31 декабря 2017 года. По словам Шатунене, чтобы увеличить реальный вклад Литвы в международные антитеррористические и другие операции, нужно будет некоторые ныне действующие мандаты продлить с теми же самыми предельными числами, а мандат относительно участия литовских военных в операции «Врожденная решимость» в Ираке нужно будет скорректировать — повысить максимальное число отправляемых военных, разрешить литовским военным выполнять более сложные задачи, расширить мандат в географическом смысле.

«В нынешнем утвержденном Сеймом мандате говорится, что Литва для обучения вооруженных сил Ирака на операцию США «Врожденная решимость» может отправлять до 30 военных инструкторов. В нынешнем постановлении Госсовета по обороне предлагается не детализировать, какие именно военные, и просто разрешить им действовать во всем регионе операции», — сказала Шатунене.

Министр обороны Раймундас Кароблис утверждал, что вопрос участия литовских сил спецопераций в боевых задачах будет решаться и с союзниками. Кроме того, США также предлагали Литве отправлять свои спецсилы в Ирак. «Да, предлагалось отправлять и силы спецопераций. (…) Если будет принято решение в коалиции, и если мы одобрим, но пока что подготовка будет ориентирована на обучение, но за пределами самих баз», — сказал Кароблис.

Говоря о финансировании системы обороны, министр Кароблис утверждал, что самое главное — осуществление приоритетных проектов. «Мы смотрим на самые приоритетные проекты, которые нужно реализовать. А так нам, наверно, важнее не сам процент и, как говорится, символика — 2,5% или 2,35% от ВВП, а удовлетворение реальных потребностей для того, чтобы можно было адекватно развивать обороноспособность Литвы», — сказал министр, назвав среди приоритетных проектов приобретение вооружения и другие расходы.

В свою очередь Шатунене утверждала, что 21 августа на госсовете определенная потребность в средствах была названа, но никакие конкретные решения еще не приняты, а решение по поводу финансирования на 2019 год будет приниматься весной 2018 года.

В последний раз Госсовет по обороне заседал 28 февраля. Помимо других решений, Госсовет по обороне решил предложить в 2018 году выделять системе обороны дополнительное финансирование, которое превышало бы 2% от ВВП, как того требует НАТО. Между тем утвержденные на 2017 год ассигнования министерству обороны достигают 723,8 млн евро, или 1,78% от ВВП.