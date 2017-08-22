Курган, 22 августа, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл всё же посетит Курганскую область. Его визит запланирован на 25 и 26 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в епархии Зауралья.

Patriarchia.ru Патриарх Кирилл

Этот визит станет первым в истории посещением Зауралья главой РПЦ. Приезд Кирилла связан с празднованием 200-летия «создателя Русской Палестины», архимандрита Антонина (Капустина).

Отметим, визит Кирилла был под вопросом. В марте представители местной епархии заявляли, что у них нет денег для достойного приёма патриарха. Новость о том, что Кирилл приедет, появилась за два месяца до этого, в январе.

Впрочем, власти региона пообещали помощь в том, чтобы принять главу РПЦ. Кроме того, о своей поддержке заявил полпред Игорь Холманских.

Отметим, 2017 год в Зауралье объявлен годом 200-летия архимандрита Антонина Капустина. Этот человек родился 24 августа по новому стилю 1817 года в селе Батурино Шадринского уезда. Учёный, археолог, церковный деятель, историк, дипломат. Возглавлял в Иерусалиме Русскую духовную миссию.