Нью-Йорк, США, 22 августа, 2017, 12:42 — ИА Регнум. После полного солнечного затмения в США, за которым наблюдали миллионы жителей страны в 14 штатах, у жителей Нью-Йорка «заболели глаза». Об этом говорится в анализе поисковых запросов, сообщает Telegram-канал Mash.

Mash

По данным Google Trends, сразу после сокращения числа запросов «солнечное затмение» начался рост количества запросов «заболели глаза». Это произошло после того, как завершился пик затмения, которое в Нью-Йорке было частичным.

Ранее журналисты обратили внимание на то, что президент США Дональд Трамп вышел смотреть солнечное затмение на балкон Белого дома без солнечных очков. Посмотрев на небо, он их чуть позже все же надел.

Полное солнечное затмение прошло в 14 штатах США впервые за 99 лет. Уникальное явления видели жители штатов от Орегона на западе до Южной Каролины на востоке. Полностью Солнце скрылось за Луной на две минуты.

В момент пика астрономического явления прервалась трансляция на сайте NASA, которая велась из города Мадрас (штат Орегон). Сайт стал недоступен для пользователей из-за наплыва посетителей.

Уже после пика затмения на канале NASA в прямой эфир вышли астронавты с МКС Пегги Уитсон и Джек Фишер. У них, пожалуй, был самый лучший вид на затмение — им не мешала атмосфера Земли. Астронавты были потрясены и не ожидали, что будет так темно.

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