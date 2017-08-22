Москва, 22 августа, 2017, 12:42 — ИА Регнум. В День знаний в Москве откроют свои двери вновь построенные школы и детские сады. Будут открыты четыре детских сада и четыре школы, сообщили в Стройкомплексе.

Афанасьева Елена. Первое сентября. 1951

На северо-западе столицы откроются две школы на 825 и на 550 мест.

В Северном округе откроет двери школа на 700 мест и детский сад на 250 мест.

На юго-востоке города введены в эксплуатацию два детских сада на 200 и на 225 мест, а также экспериментальная школа на 2100 мест.

В Северо-Восточном округе детишек примет детсад на 350 мест.

Все учебные заведения оснащены современным оборудованием для обучения и воспитания детей, их всестороннего физического и эстетического развития.

Кроме того, помещения оборудованы необходимыми приспособлениями для маломобильных учеников.

Добавим, в ближайшее время в Новой Москве начнется строительство школы на 300 мест в поселке Киевский. Площадь школы составит 6,7 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Подмосковье откроется девять новых школ. Открытие школ даст региону дополнительно 6893 места для учебы.

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