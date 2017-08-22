Ашхабад, 22 августа, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Художественный образ скакуна, украшающий трибуну Олимпийского стадиона в Ашхабаде, и Центр водных видов спорта внесены в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

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По этому поводу 21 августа в офисе исполнительного комитета по подготовке к V Азиатских играм состоялось торжественное собрание с участием членов правительства Туркменистана, руководителей ряда министерств и ведомств, СМИ, деятелей культуры, профессорско-преподавательского состава и студентов столичных вузов, представителей общественных организаций страны.

Представители «Guinness World Records» вручили два сертификата, согласно которым образ скакуна, украшающий трибуну Олимпийского стадиона в столице, признан самым большим в мире архитектурным образом коня, а Центр водных видов спорта — самым большим в мире крытым плавательным бассейном.

Согласно произведённым в марте измерениям, высота изображения скакуна составляет 40,05 метра, длина — 37,69 метра и ширина — 40,24 метра.

Отмечается, что вместе с изображением коня возвышается чаша для огня Азиатских игр, которая оформлена в виде пучка травы юзарлик — традиционного у туркмен оберега.

Общая площадь бассейнов комплекса Центра водных видов спорта ашхабадского Олимпийского городка, по замерам представителей Книги рекордов, составляет 4 тыс. 976,65 кв м. Водный комплекс вмещает в себя 5 тыс. зрителей.