Вашингтон, 22 августа, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Американские компании недополучили $694 млн из-за солнечного затмения — их работники бросили свои обязанности, чтобы понаблюдать за редким явлением. Такую цифру приводят в своем отчете специалисты Challenger, Gray & Christmas.

Nasa.gov Затмение Солнца

Отмечается, что в среднем жители США потратили 20 минут, глядя на небо. При этом штаты, где затмение наблюдалось лучше всего, в накладе не остались — туристы оставили здесь миллионы долларов.

В город Нэшвилл в штате Теннесси 21 августа прибыли от 50 до 70 тыс. туристов, потратившие здесь от $15 до $20 млн, сообщает USA Today. Доходы штата Южная Каролина могли составить до $43 млн, а юго-восточная часть штата Айдахо, где можно было увидеть полное затмение, приняла до 500 тыс. туристов.

Вместе с тем, отмечают эксперты, «Великое американское затмение» по размеру ущерба для работодателей меркнет на фоне других событий. К примеру, из-за финала чемпионата по баскетболу среди студенческих команд компании каждый год могут терять до $2 млрд. Такая цифра получится, если предположить, что почти 80 млн человек отвлекаются от работы по меньшей мере на час, чтобы следить за игрой.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа жители 14 штатов США впервые за 99 лет смогли наблюдать полное солнечное затмение. Природное явление вызвало ажиотаж. Так, сайт NASA, на котором шла прямая трансляция события, прекратил работу из-за наплыва пользователей.

Пик затмения прошел в штатах Небраска, Канзас и Айова. В Вашингтоне затмение было не полным, но, несмотря на это, множество горожан наблюдали за ним на самой большой открытой площадке — Национальной аллее.

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