Улан-Удэ, 23 августа, 2017, 04:55 — ИА Регнум. Предвыборные страсти в Бурятии обнаруживают печальную тенденцию, совершенно недопустимую для политического процесса в этом важном регионе России. О том, какой дестабилизирующий эффект на регион оказывает превращение местных выборов в шоу балаганного типа, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Питер Бальтен. Представление фарса

Конфликт между двумя «коммунистическими» кандидатами — Вячеславом Мархаевым КПРФ) и Батадалаем Багдаевым («Коммунисты России») — продолжается даже после удаления Мархаева из предвыборной гонки. 14 августа Багдаев распространил информацию о том, что «мархаевцы угрожают ему убийством». Следственная проверка по этому заявлению ведется, но стоит упомянуть, что фигура Батадалая Багдаева приобрела скандальную репутацию уже давно. Поведение его заставляет предположить неодолимую тягу к скандальной известности, а, возможно, и профессионализации на этом поприще.

Бурятское отделение КПРФ считает себя пострадавшей стороной, которой было не только неправомерно, по их мнению, отказано в регистрации кандидата, но и рискующей потерять часть своего политического поля из-за провокаций слишком яркого «красного» конкурента в лице Багдаева. Все больший накал зрелищности в рамках местных выборов приводит бурятских избирателей к справедливому чувству отвращения к творящемуся фарсу.

Допустимо ли это в уважаемом и стратегически важном регионе РФ? Читайте статью: Предвыборная гонка в Бурятии: «Не скандал, а клоунада»

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