Киев, 22 августа, 2017, 12:41 — ИА Регнум. На Украине бюджетный дефицит и экономический кризис вынуждают правительство и дальше сокращать расходы на медицину и соцзащиту. В частности, украинцам урезали выплаты при рождении ребенка и анонсировали замену персонала скорой помощи на парамедиков. Все это преподносится чиновниками под соусом евроинтеграции и реформ.

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Так, в августе на Украине полностью отменили выплаты по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, сообщается на sud.ua. Минсоцполитики Украины называет такой шаг «оптимизацией социальной защиты семей с детьми», поскольку данное пособие объединили с выплатами при рождении ребенка, пишет«Вечерний Киев».

При этом украинский Хельсинкский союз по правам человека подсчитал потери семей от оптимизации. Так, если раньше семья получала пособие по уходу в минимальном размере 130 грн. (5,1 долл.) в месяц, то потери за три года составят до 5000 гривен (196 долл.).

По словам украинского юриста Максима Щербатюка, ранее анонсированное увеличение помощи при рождении первого ребенка можно считать условным, поскольку размер пособия, выплачиваемого сразу, не изменился — это чуть больше 10 тыс. гривен (393 долл.). Не увеличивается и сумма ежемесячного пособия — 860 гривен (33 долл.), продлили только время выплаты помощи — с двух лет до трех лет. Таким образом, ежемесячное пособие на ребенка меньше, чем прожиточный минимум для детей до шести лет, который с 1 июля 2017 г. был также урезан до 1059 гривен (41 долл.). До этого прожиточный минимум для детей составлял 1102 гривны (43 долл.).

Сгорел сарай, гори и хата

Так называемая медицинская реформа вызывает много критики у самих врачей, которые скептически оценили эффект от замены квалифицированных врачей и фельдшеров скорой помощи на парамедиков. В августе киевский городской профсоюз работников здравоохранения даже направил письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и народным депутатам с просьбой не подписывать соответствующий проект постановления.

«Парамедик изначально имеет меньшую квалификацию, его основная задача — оказание неотложной помощи и транспортировка больного в больницу, где уже врач приступает к работе. В то же время парамедик имеет более узкую квалификацию, должен придерживаться стандартов и четких инструкций», — отметил в беседе с UBR.ua юрист компании «Наказ» Арсений Салалайко.

К примеру, чтобы стать парамедиком в США, достаточно пройти 1,5−2-годичные курсы. Судя по всему, это еще одна реформа на пути к обещанной евроинтеграции.

«Однозначно неясна судьба сегодняшних бригад скорой помощи. Скорее всего, нужно будет проходить переподготовку и аттестацию. Конечно, им страшно, потому что никто не говорит четко — как будет», — добавил Салалайко.

В свою очередь 22 августа пресс-служба министерства здравоохранения Украины опровергла слухи в соцсетях и украинских СМИ о вводе обязательной платы за роды. Отмечается, что проводимая медреформа не предусматривает введения оплаты за роды от рожениц, поэтому роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными в 2019 году и в дальнейшем.

Представители ведомства отмечают, что государство покроет на 100% стоимость этих услуг. При этом в минздраве напомнили, что реформа предусматривает переход на новую модель финансирования государством медицинских услуг, предоставляемых украинцам. В частности, специализированные и высокоспециализированные медицинские учреждения с 2019 году начнут получать от государства оплату за конкретно оказанные услуги конкретному пациенту.

При этом в 2018 году отдельные услуги будут оплачиваться из государственного бюджета в рамках пилотных проектов. Одним из первых таких «пилотов» должна стать оплата стоимости родов напрямую родильным домам от Национальной службы здоровья по единому для всей страны тарифу.

Тем временем оптимизация социальных выплат и расходов на медицину вносит дополнительное социальное напряжение в обществе на фоне обнищания украинского населения. Неудивительно, ведь на Украине в рамках евроинтеграции и еврореформ на первое место вышел не налогоплательщик и человек, а чиновник. Так, в бюджете Украины на 2017 год наибольшее увеличение расходов — 5 млрд (196 млн долл.) было выделено именно на чиновников — парламент, правительство, Госуправление делами, Верховный и Конституционный суды, Генпрокуратуру, СБУ и Центризбирком. И если подобная тенденция сохранится, Украине еще долго нужно будет идти к экономической независимости и бороться с бедностью.

Напомним, общие расходы бюджета Украины на 2016 год на систему здравоохранения составили более 57,2 млрд грн. (2 млрд 248 млн долл.), а в 2017 году — 46,97 млрд грн. (1 млрд 846 млн долл.).