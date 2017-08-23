Новосибирск, 23 августа, 2017, 16:25 — ИА Регнум. В настоящее время существуют достаточно серьёзные планы по модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) железнодорожных магистралей. Это подтверждает недавнее поручение президента России Владимира Путина о выделении в ближайшие годы из Фонда национального благосостояния 150 млрд рублей на их развитие.

Fonstola.ru Байкало-Амурская Магистраль

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Средства должны пойти, в том числе, на развитие пропускных и провозных способностей магистралей.

Внимание к БАМу и Транссибу понятно — от функционирования транзитных путей зависит интеграция как региональная, так и всей страны. Так, например, для Новосибирской области развитие Транссиба принципиально важно — будет развиваться магистраль, будет развиваться и областной центр — город Новосибирск — как главный транспортно-логистический узел Сибири. Здесь же и заинтересованность России в реализации проекта «Один пояс — один путь», в первую очередь, в сопряжении «Нового Шелкового пути» с Транссибирской железнодорожной магистралью. Соединение этих двух глобальных сухопутных путей позволит в случае внештатных ситуаций быстро перевести поток с одного маршрута на другой. К Транссибу, как коммуникационному объекту, уверяют некоторые эксперты, проявляют интерес и китайские партнеры в рамках того же проекта «Нового Шелкового пути».

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Доцент кафедры инноваций и предпринимательства Новосибирского государственного университета экономики и управления, президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергей Максимов подчёркивает, что данные магистрали уже сейчас имеют крупный грузопоток и хорошие перспективы его роста.

«Коренная модернизация Транссиба и БАМа потребует существенных вложений, на это необходимо порядка 562 млрд рублей, в том числе 260 млрд рублей бюджетных средств. В частности, речь идет о модернизации пути и путевого хозяйства, развитии железнодорожных станций, увеличения пропускной мощности магистралей, в том числе «расшивке» Тайшета, предполагающей создание обходных путей. Выделенных 50 млрд рублей будет вполне достаточно для реализации первого этапа плана по модернизации Транссиба и БАМа, намеченного на 2017—2018 годы», — сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Макисмов.

Эксперт считает, что выделенные средства будут потрачены достаточно эффективно и это позволит увеличить пропускную способность магистралей, а значит, увеличить объём грузопотока по ним. В этом, по его словам, заинтересованы и ОАО «РЖД», и частные транспортные компании, и грузовладельцы.

Englishrussia.com Байкало-Амурская Магистраль

«В первую очередь, необходимы реконструкция и модернизация пути и путевого хозяйства, развитие инфраструктуры железнодорожных станций (в том числе грузовых), а также «расшивка» Тайшета, предполагающей создание обходных путей. В целом же, реализация полностью всех планов по модернизации и развитию Транссиба и БАМа позволит: во-первых, обеспечить «расшивку узких мест». Во-вторых, увеличить пропускные способности для перевозок уже действующих промышленных и добывающих компаний, наращивающих свои производственные мощности, а также экспортно-импортного и транзитного грузопотока. В-третьих, обеспечить выход к новым зонам освоения природных ресурсов, в том числе к Эльгинскому угольному месторождению», — говорит президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири.

Максимов отмечает, что модернизация БАМа и Транссиба, безусловно, будет иметь комплексный, синергетический эффект. Развитие железнодорожной инфраструктуры всегда стимулирует создание зон нового экономического развития, в этой связи возможно, что грузовая база может развиваться более высокими темпами, чем это предусмотрено нынешними прогнозами.

А вот управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков отмечает, что «магистралями, конечно же, надо заниматься, но есть вопросы, как будут тратиться эти деньги (на Востоке России уже строился злополучный космодром)».

«На мой взгляд, государству и государственным мужам имеет смысл, в первую очередь, думать не о том, как профинансировать деятельность известных всем подрядчиков строительства транспортных магистралей, а о том, как простимулировать развитие частного бизнеса, в том числе малого, в стране. Будем надеяться, что и здесь что-то сдвинется в лучшую сторону», — сказал ИА REGNUM Дьячков.

У новосибирского политолога Сергея Бирюкова решение президента России, относительно финансирования модернизации Транссиба и БАМа, не вызывает сомнений.

Почта России, 2014 Байкало-Амурская Магистраль

«Сырьевая модель», дополненная «квазимонетаристскими стратегиями», действительно не обеспечивает в полной мере развития единого экономического пространства России и не способствует полноценному использованию возможностей регионов. Поэтому решения по развитию трансрегиональной транспортной инфраструктуры выглядят оправданными и в перспективе способными создать стимулы для экономического роста на местах. При этом подобные решения должны подкрепляться не просто масштабным и долгосрочным финансированием, но и опираться на продуманный механизм реализации — без чего их реализация может оказаться проблематичной», — отметил Бирюков.

Значение Транссиба сегодня огромно: своим созданием транспортная магистраль изначально связала в единое целое огромные территории страны. Благодаря ему, сегодня от Калининграда до Владивостока перемещаются пассажиры и грузы. Магистраль имеет и большое оборонное значение: для переброски людей и военной техники. Вокруг Транссиба сложилась Западно-Сибирская конурбация с центрами экономического, торгового и промышленного развития. Транспортная магистраль, по мнению многих экспертов, превратилась в экономический пояс.

Стоит отметить, что координационным советом РЖД разработана концепция перевозок по дороге на период до 2020 года, предусматривающая выработку конкурентоспособных тарифов, дальнейшее совершенствование организации перевозок, повышение качества сервисного обслуживания и производительности работы портов на западе и востоке страны, создание современных логистических комплексов и т. д.

Government.ru Транссибирская дорога

Неспроста модернизация Транссиба и БАМа включена не только в задачи транспортного развития, но и обеспечения экономической безопасности страны. В том числе — привлечения инвестиций и формирования новых производств.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Россия выделит из Фонда национального благосостояния 150 млрд рублей на развитие Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Такое поручение правительству страны дал президент Владимир Путин. Предусмотренный лимит на указанные цели в 2017 году — до 100 млрд рублей, в 2018 году — до 50 млрд рублей.

Ранее Владимир Путин утвердил Стратегию экономической безопасности страны на период до 2030 года. Среди основных целей в документе значатся повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних факторов и угроз, обеспечение экономического роста и поддержание научно-технического потенциала. Также обозначена задача по развитию Северного морского пути, Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, приоритетному развитию экономического потенциала Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области.