Бразилия, 22 августа, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Для девушки из бразильского города Терезина посещение сеанса фильма ужасов «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» закончилось весьма плохо, после того, как она покинула кинозал, у неё случился припадок, видео происшествия было опубликовано 21 августа изданием Metro.

«New Line Cinema», реж. Дэвид Ф. Сандберг, США Кукла из х/ф «Проклятие Аннабель»

Находясь в подобном состоянии, 20-летняя девушка многократно ударила себя по лицу, в то время как друзья безуспешно пытались её успокоить. Сообщается, что впоследствии приехали пожарные и доставили пострадавшую в больницу.

На видео одна из очевидцев сообщает, что девушка начала себя странно вести в один из самых страшных моментов фильма, в тот момент, когда на экране появился дьявол.

Издание считает, что еще предстоит выяснить, является ли этот материал подлинным и действительно ли с девушкой произошло нечто подобное, ведь это может оказаться всего лишь маркетинговой кампанией фильма ужасов.

Известны случаи, когда в кинозалах во время показа фильма внезапно появлялись зомби, на спортивных мероприятиях показывались призраки, даже в соцсетях проводились подобные акции.

Напомним, фильм «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвид Ф. Сандберга вышел на большие экраны 19 июня 2017 года. При бюджете всего в $15 млн на 11 августа 2017 года общие кассовые сборы картины составили более $160 млн.