Челябинск, 22 августа, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Рынок пассажирских перевозок маршрутками в Челябинске характеризуется как «дикий бизнес». Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Тигр и лев», масло, холст Эжен Делакруа, 1856 г

«Чтобы навести порядок в этой сфере надо не ставить цель сделать всё к саммитам ШОС и БРИКС, а работать каждый день. Я ставил эту задачу перед главой Челябинска, динамика решения вопроса меня не устраивает. Мы готовы инвестировать в развитие общественного транспорта, чтобы услуги были качественные и цивилизованные. Работать надо либо через бизнес-структуры, либо через создание МУП. Пока партнёра для инвестирования мы найти не можем. Поэтому будем сначала создавать собственную структуру, которая впоследствии будет выгодна бизнесу», — сообщил Борис Дубровский.

Вместе с тем, во время высказывания главы региона, утром 22 августа, в Челябинске маршрутка с людьми пробила бетонный забор завода ЧТЗ. Водитель сообщил, что его «подрезали», а он, уходя от столкновения с «Камазом» вынужден был направить автомобиль в бетонный забор.

«В Челябинске произошло дорожно-транспортное происшествие. На улице Линейная, напротив дома №8, водитель «Тойоты», двигаясь параллельно с маршрутным такси «Ситроен» 86-го маршрута предпринял маневр влево и произвел с ним столкновение. в результате столкновения маршрутное такси выехало за пределы проезжей части и совершило наезд на забор завода, повредив его», — заместитель начальника ГИБДД МВД России по городу Челябинску подполковник полиции

Полицейский уточнил, что в результате ДТП несколько пассажиров получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время количество пострадавших устанавливается. По данному факту будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Отметим, помимо вопросов, связанных с безопасностью движения маршрутных такси по городу Челябинску, остро стоит вопрос о легальности деятельности маршрутчиков. Так, 6 июля 2016 года на совещании у губернатора Бориса Дубровского с представителями администрации города Челябинска, было заявлено, что рынок пассажирских перевозок в Челябинске в настоящее время находится «в тени» и заполнен нелегальными перевозчиками.

Напомним, став губернатором Челябинской области в 2014 году, Борис Дубровский объявил курс на вовлечение человеческого потенциала региона. Было объявлено о сокращение рабочих мест мигрантам, с целью увеличение занятости местных жителей. Были введены квоты на иностранную рабочую силу. Однако большинство водителей маршрутных такси в Челябинске до сих пор являются мигрантами из Средней Азии.

Добавим, мэр Челябинска Евгений Тефтелев публично заявлял о необходимости довести проценты частных маршруток и муниципального общественного транспорта в структуре рынка до соотношения 50% на 50%. В настоящее время, по оценке некоторых экспертов, в Челябинске 18% — приходится на долю муниципальных пассажирских перевозок, а остальная часть 82% на долю маршруток, причем значительная их часть работает нелегально.