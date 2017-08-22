Москва, 22 августа, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Власти Украины обрадовались поставке первой партии американского антрацитового угля, ее прибытие ожидается в начале сентября. Поставку 85 тыс. тонн обеспечивает американская компания XCoal Energy and Resources в рамках контракта с госкомпанией «Центрэнего». В соцсетях же, напротив, ожидаемо смеются.

Torange.biz Каменный уголь антрацит

Договоренность об отправке энергетического угля была достигнута во время визита президента Украины Петра Порошенко 20 июня в Вашингтон. Уголь прибудет в начале сентября. Видео отправки угля опубликовано на сайте посольства Украины в США.

На церемонии присутствовали посол Украины в США Валерий Чалый, замминистра США Израэль Эрнандес, помощник министра энергетики США по международным вопросам Уэлс Гриффит и руководство компании XCoal.

Жители Украины, в свою очередь, удивились, неужели в стране нет своего угля? Не признает ли таким образом Киев независимость Донбасса, вопрошают комментаторы. Напомним, что транспортное сообщение с Донбассом заблокировал именно Киев, после чего прекратились поставки угля.

Уголь на Украине добывают и в подконтрольных регионах страны, однако, во-первых, его не хватает, а во-вторых там постоянно бастуют горняки, недовольные оплатой труда. Пытались закупать уголь и в ЮАР.

В США уголь пришлось покупать по «золотому» тарифу — по $206 за тонну, тогда как Норвегия покупает его по $125. Но даже уголь по такому тарифу — а его будет поставлено до конца года 600 тыс. тонн — улучшит ситуацию, но не спасет страну от дефицита антрацитового угля, считает украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

В эфире украинского телеканала NewsOne он заявил, что планы, которые поставило министерство по наличию угля на начало отопительного сезона, завышены и вряд ли такой объем угля будет накоплен к началу отопительного сезона — к 1 октября.

От российского угля, который бы обошёлся стране в разы дешевле, отказались из политических соображений. Кроме того, считает Землянский, с переводом на уголь газовой группы при том состоянии шахт, которое наблюдается на украинской территории, Украина столкнется в отопительном сезоне еще и с дефицитом газового угля. Он составит примерно 1 млн тонн.

В соцсетях оптимистические видеоролики и сообщения украинских СМИ высмеяли.

«Бизнес пошёл. Господин доволен, мартышки скачут. Все по плану», — пишет пользователь @Borisich_glass.

«Живущие в долг США прислали уголь живущим в долг украинцам. Вот это тандем!» — прокомментировала @ludmilamel12.

«К сожалению для американцев могу сказать, что Украина много кому должна, но ни разу еще ничего не отдала. Так что и уголь будет бесплатным», — констатирует пользователь @ivanali86.

«Литва переходит на американский сжиженный газ, Украина — на американский уголь. За сервильность властей, угождающих США, расплачиваются литовцы и украинцы», — написал в своем Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.