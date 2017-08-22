Филадельфия, США, 22 августа, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Ученые из США пришли к выводу, что употребление в пищу неочищенной водопроводной воды повышает риск развития желудочно-кишечных инфекций. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Environmental Health Perspectives.

304cina62 Вода

Ученые проанализировали данные эпидемиологических исследований, в которых была установлена взаимосвязи между мутностью питьевой воды и частотой острых желудочно-кишечных заболеваний.

Всего были рассмотрены данные 14 исследований по этой теме, полученные в разных регионах мира. В результате была установлена положительная связь между мутностью питьевой воды и распространенностью заболеваний, вызванных паразитами Giardia и Cryptosporidium. Причем этот вывод оказался справедлив для разных городов и разных временных периодов.

По словам ученых, анализ показал, что для определения чистоты воды необходимо использовать дополнительные факторы, кроме NTU (Nephelometric Turbidity Unit), которая применяется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В частности, среди индикаторов ученые рекомендуют применять сезонные факторы, а также состояние водопроводных систем.