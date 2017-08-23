Киев, 23 августа, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Около двух с половиной тысяч памятников советского времени снесли особенно активные борцы победившего на Украине майдана. Памятников лично Владимиру Ленину было снесено 1320, на данный момент в стране не осталось ни одного монумента основателю Советского государства. Об очередной «победе» майданной власти пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Победа смерти

Поскольку изображать активность — нужно, а одним безвизом сыт не будешь, победивший майдан занимается битвами с мертвыми. С одной стороны, они уже не могут ответить. И это естественное продолжение действий духовных предков майдана — террористов из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые лучшим приложением своей силы видели стариков, детей и беременных.

С другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов аспекты культурной войны, которая включает в себя навязывание определенного взгляда на мир, в данном случае — формирование образа власти как субъекта жестко идеологизированного, сконцентрированного на ненависти к врагу, не умеющего общаться, не способного созидать, зато с готовностью разрушающего. Неудивительно: для созидания нужно приложение интеллекта (и его наличие), для общения — заинтересованность в другом человеке (и во всем народе). Но ввиду отсутствия этих и им подобных характеристик остается менять названия улиц и сбивать памятники.

А что же большинство? Читайте в статье: Украина без Ленина: майдан как культура победы смерти

Читайте также другие статьи Сергея Гуркина с анализом ситуации на Украине.