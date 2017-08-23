Екатеринбург, 23 августа, 2017, 04:20 — ИА Регнум. Выборы губернатора Свердловской области показали себя в истории современной России как весьма яркое событие, способное накалять страсти в известной своим политическим неравнодушием среде свердловских избирателей. Но на этот раз, по мнению многих экспертов, ситуация чревата равнодушием и неучастием. В чем причина возможности такого сбоя, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.

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Крупные политические баталии вокруг выборов главы Свердловской области запомнились еще по накаленным битвам 90-х годов, связанным с именами Эдуарда Росселя и Алексея Страхова. Использование грязных политтехнологий, давление на эмоции, распространение анонимных оскорблений — все это было популярно в те годы как никогда. Таким запомнится 1995-й. На следующих выборах в 1999-м Росселю пришлось встретиться в политическом поединке с Аркадием Чернецким, где он вновь победил. Третьи выборы, прошедшие в сентябре 2003 года, показали некоторое падение интереса жителей области к политическими играм. Тем не менее явка оставалась на уровне 32%.

На данный момент вполне возможно, что избиратель, который будет выбирать между кандидатами от шести партий, в большинстве просто проигнорирует происходящее из-за отсутствия интриги и явного преимущества кандидата от «Единой России» над остальными участниками. Можно хвалить или ругать принцип муниципального фильтра, защищающий выборы от использования грязных технологий, но результат, демонстрирующийся подготовкой к нынешнему избирательному мероприятию, вполне может быть недоработкой всей политической элиты Свердловской области, не способной увлечь избирателя перспективой своих политических программ.

Читайте детали в статье: Выборы губернатора Свердловской области: история без продолжения

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