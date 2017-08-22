Пекин, 22 августа, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Последнее столкновение эсминца ВМФ США John S. McCain с танкером Alnic MC, говорит об увеличении риска судоходства в Азии, заявили официальные СМИ Китая, сообщает 22 августа Reuters.

(сс) U.S. Navy photo by Chief Photographer's Mate Todd P. Cichonowicz Флот США

Данное столкновение стало четвертой крупной аварией, произошедшей с Американским Тихоокеанским флотом в 2017 году. Инцидент привел к временному прекращению операций и сосредоточению на вопросах безопасности.

Государственная газета Китая China Daily в редакционной статье написала, что люди будут задавать вопросы, почему такой высокотехнологичный флот испытывает подобные проблемы.

«Расследование последнего инцидента займет некоторое время, но нельзя отрицать тот факт, что увеличение активности флота США в Азиатско-Тихоокеанском регионе создает риск для коммерческого судоходства», — отмечается в статье.

«В то время, как флот США создает угрозу в азиатских водах, Китай, совместно с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, разрабатывает кодекс поведения в Южно-Китайском море, чтобы повысить безопасность судоходства», — добавляет China Daily.

Напомним, 21 августа к востоку от Малаккского пролива эсминец ВМФ США John S. McCain столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC. В результате инцидента 10 американских матросов пропали без вести.