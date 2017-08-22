Москва, 22 августа, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Те, кто 22 августа пришел к посольству США и стоят в очереди, пришли бы в любом случае: желающие получить визу в посольстве США в Москве всегда стоят в очереди на улице — и это не удивительное явление. Дело в том, уточняет эксперт ИА REGNUM, что в здание посольства пропускают строго по времени записи, которое выбрал желающий получить визу.

dzerod Старое здание американского посольства на Новинском бульваре

На собеседование приходят заранее, и люди ждут своей очереди только на улице, в любую погоду. Далее, после того как подошло время, группы записавшихся запускают и они проходят в зал собеседований, где их уже вызывает визовый офицер на личное собеседование.

В посольствах и консульских отделах других стран такой практики нет: люди ждут своей очереди на подачу документов и получение паспортов с визами в зданиях. Поэтому удивительно видеть, как рядовое явление подано в качестве новости.

Что касается последнего дня собеседований, то ажиотажа там наблюдаться и не может: запись на собеседование осуществляется минимум за три недели, а иногда и дольше. Без записи ни о каком проходе в посольство речи не идет, и делать возле него нечего. Так что к посольству США пришли те, кто туда пришел бы в любом случае, заключает эксперт.

Ранее СМИ сообщили об «очереди» в посольство США в Москве. В связи с тем, что с 23 августа посольство США в России временно приостанавливает выдачу американских виз гражданам России, перед посольством на Новинском бульваре выстроилась длинная очередь людей, которые должны пройти собеседование или уже пришли за готовой визой, сообщило РИА Новости.

Ажиотаж якобы был связан с тем, что с 09:00 мск 23 августа посольство США в России временно приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в США гражданам РФ во всех консульствах страны. Выдачу виз в Москве возобновят 1 сентября, однако консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут закрыты до уведомления.