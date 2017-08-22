Киев, 22 августа, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Власти Украины в ближайшее время планируют отправить в Германию запрос о международно-правовой помощи в расследовании дела против группы Scooter. Об этом, как передает «Украинская правда», заявил «прокурор АР Крым» (ведомство создано на Украине, после вхождения полуострова в состав РФ) Гюндуз Мамедов.

uruguayrus Участники группы Scooter в Москве

«Мы зарегистрировали соответствующее уголовное производство, — сообщил он. — Мы намерены отправить обращение в Германию о международной правовой помощи для проверки, действительно ли они были в Крыму».

По его словам, украинская сторона знает о выступлении группы только из СМИ.

«Наша работа обязывает нас проверять всю информацию», — отметил Мамедов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа 2017 г. немецкая группа Scooter приняла участие в музыкальном фестивале #ZBFest в Крыму, что вызвало негодование властей Украины.

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